VIDEO / SISMA CENTRO ITALIA, LA LEGA ABRUZZO PRESENTA "INTERVENTI CONCRETI E FATTIBILI PER IL TERRITORIO"

" Il tema della ricostruzione è particolarmente sentito sia dalla provincia dell' Aquila che da quella di Teramo, rispettivamente per il sisma del 2009 e del 2016 " così Luigi d'Eramo (Lega), deputato aquilano e segretario regionale, a margine della conferenza stampa con i colleghi della Camera Antonio Zennaro e Tullio Patassini(Lega Marche), per la presentazione delle misure urgenti per i comuni del centro Italia colpiti dal sisma del 2016, "la governance nazionale ha abbassato l'asticella sul controllo della ricostruzione edilizia e infrastrutturale attraverso cui passa quella sociale ed economica. Nonostante la debacle politica in cui versa, al momento, il nostro Paese, noi proponiamo alla maggioranza, in carica per gli affari correnti, una serie di azioni concrete basate su alcuni punti strategici" conclude il segretario regionale.

ASCOLTA D'ERAMO QUI E SU R115

ASCOLTA ZENNARO QUI E SU R115