VIDEO / CINQUANTA IDEE PER CAMBIARE IL VOLTO DELLA CITTA’ NEI PROSSIMI DIECI ANNI

Oltre 50 sono i progetti per ridisegnare i prossimi 10 anni di Teramo. Le idee progettuali possono essere inviate fino al 10 febbraio al sito internet. Tra i progetti arrivati ci sono quelli che hanno una prospettiva. Grande attenzione al Parco Fluviale e alle incompiute della città e tanti beni inagibili sfuggiti al percorso della ricostruzione come l’ex ospedaletto di Porta Romana da destinare a collegio universitario con Asl e Unite. In corso una cabina di regia istituzionale con attori importanti come Rfi per ilo recupero della stazione o con Anas per collegamenti infrastrutturali, il mosaico del leone da congiungere a porta madonna o l'osservatorio astronomico.

