VIDEO / AL VIA I LAVORI (OGGI E DOMANI) AL DOSSO DAVANTI ALLA NOE' LUCIDI

Sono iniziati oggi e si concluderanno, con ogni probabilità domani, i lavori sul dosso ammalorato davanti alla scuola Noè Lucidi. Per ora sarà risistemato con l’asfalto, per quello stampato, si dovrà attendere la primavera. Il traffico è stato deviato su via Calcutta.

ASCOLTA QUI E SU R115 VALDO DI BONAVENTURA