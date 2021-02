VIDEO / STASERA A REBUS (ORE 21, CANALE 115) SI PARLERA' DEL COMUNE CHE RISPOLVERA IL PROGETTO DELLA CABINOVIA PER L'UNIVERSITA'

Torna d'attualità la realizzazione della cabinovia dalla Villa Comunale verso l'Università di Teramo. La stessa cabinovia che fu abortita quando sindaco era Brucchi e presidente della Regione: D'Alfonso. Quest'ultimo aveva individuato nei fondi Masterplan le risorse necessarie per la sua realizzazione, poi dirottati a causa della feroce opposizione del gruppo di maggioranza di allora. Anche di questo si parlerà nella trasmissione Rebus che andrà in onda stasera sul canale 115 del digitale terrestre alle ore 21. In studio: l'assessore Maurizio Verna con l'esponente della Fiab: Raffaele Di Marcello. In colllegamento i consiglieri Pina Ciammariconi (M5S) e Maurizio Salvi (Futuro In).

