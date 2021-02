VIDEO / INCIDENTATA LA ROTONDINA DI VIALE CRISPI, CORONA CHIEDE A DI BONAVENTURA DI IDENTIFICARE L'AUTORE CON L'AUSILIO DELLA TELECAMERA

Mille euro di danni circa. E' questa l'ipotetica somma che servirebbe per mettere a posto la rotondina di viale Crispi, davanti alla scuola D'Alessandro che oggi è stata incidentata da qualche mezzo che vi è finito contro. Il consigliere comunale Luca Corona chiede di visionare la telecamera che si trova a ridosso della rotondina per individuare l'autore dell'incidente. A questo proposito Corona ha registrato un video che indirizza all'indirizzo dell'assessore Valdo Di Bonaventura, quest'ultimo ha già dato mandato alla Polizia Locale di visionare la telecamera. Per domattina dovrebbe essere fornita una risposta da parte del comandante al quesito dell'assessore.

ASCOLTA QUI CORONA