L'ASSESSORE DI BONAVENTURA: «TELECAMERE COLLAUDATE E FUNZIONANTI DA GIORNI...NON NE POSSO PIU' DI CORONA»

«Le telecamere sono accese da giorni, abbiamo predisposto 114 cartelli di segnalazione di presenza in loco con tanto di certificato di collaudo. Non capisco perchè il consigliere Luca Corona non comprende ancora, lo invito a recarsi negli uffici a vedere telecamere e certificati di collaudo, forse il problema è che vuole sempre apparire».

Replica così a Luca Corona, l'assessore Valdo Di Bonaventura al video diffuso ieri sui social dal consigliere del gruppo Oltre e sulla rotondina di viale Crispi incidentata ieri, Di Bonaventura spiega: «abbiamo acquisito le immagini della telecamera comunale ma anche quella della banca per identificare l'autore del danno che dovrà risarcire. Il tempo tecnico da dare alla Polizia Locale e poi saremo in grado di fornire anche qui le giuste spiegazioni».