VIDEO / NON RIAPRIRANNO I PRATI DI TIVO, L'ULTIMA SPERANZA NELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA

Non riapriranno per il 15 febbraio gli impianti della stazione dei Prati di Tivo. L'ultima speranza resta appesa a quello che si deciderà martedi prossimo, in Provincia, con i sindaci chiamati ad essere presenti davanti alla Commissione di vigilanza per fare il punto della situazione.

ASCOLTA QUI E SU R115 RECCHIUTI