VIDEO / CIPOLLETTI A LUZII: «MAI SOSPESA L'ATTIVITA' DEL LABORATORIO DI BIOSICUREZZA DEL MAZZINI»

Smentisce la sospensione dell’attività del laboratorio di biosicurezza del Mazzini attualmente in piena attività il presidente della commissione sanità del comune Vincenzo Cipolletti, il quale assicura che la stessa commissione si riunisce quando ci sono le condizioni, non per caso. Cipolletti replica così a Giovanni Luzii che ieri ne chiedeva le dimissioni.

