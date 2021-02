MARSILIO CHIUDE TUTTE LE SCUOLE SUPERIORI IN TUTTO L'ABRUZZO DA LUNEDI 8 FEBBRAIO. D'ALBERTO: «TERAMO CITTA' NON HA NESSUNA SCUOLA CHIUSA, DOMANI VALUTERO'»

Il governatore dell’Abruzzo, Marco Marsilio, con un’ordinanza firmata nel tardo pomeriggio, impone: “L’attivazione della didattica a distanza per 14 giorni, con decorrenza dal 08.02.2021, nelle scuole secondarie di secondo grado, su tutto il territorio regionale”. Nel provvedimento viene evidenziato come il Gruppo tecnico scientifico regionale (Gtsr) abbia evidenziato “l’alto impatto che l’aumentata mobilità dovuta alla riapertura delle scuole e di comportamenti che non garantiscono il corretto distanziamento sociale” hanno sul “riacutizzarsi della circolazione del virus”.

Sconcertato il Sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto: «Ancora una volta Marsilio ha assunto una decisione del genere senza ascoltare e senza confrontarsi con i sindaci. Su Teramo la decisione è totalmente inadeguata, perchè Teramo città non ha casi. il problema è Giulianova e la costa. Domani valuterò il da farsi. Prendiamo atto che tale decisione è condizionata da altri territori. Ci sono differenze territoriali evidenti, da noi situazione sotto controllo. Non capisco che senso ha fare gli screening di massa se poi vengono assunte queste decisioni».

Il Sindaco di Roseto, Sabatino Di Girolamo scrive: «Richiamo l'attenzione di tutti sul provvedimento del Presidente della Regione che ricolloca in didattica a distanza tutte le scuole superiori per 15 giorni a partire da Lunedì. Non è un bel segnale . Tutti siamo chiamati a mantenere la massima prudenza !! Su Roseto vi sono ad oggi 140 cittadini ancora positivi ; i guariti della seconda ondata salgono a 493 persone».

Sentito sull'argomento il presidente Marsilio dichiara: «Il comitato tecnico mi ha chiesto di chiudere anche le terze medie, abbiamo poi deciso solo per le superiori».