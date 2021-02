VIDEO / ALESSANDRO RECCHIUTI POSSIBILE PAPABILE SINDACO PER IL CENTRODESTRA A ROSETO

Alessandro Recchiuti possibile candidato Sindaco di Roseto chiede che la prossima amministrazione sia in grado di parlare con i cittadini in maniera diretta. Occorre un progetto per Roseto serio e credibile. Recchiuti chiede che i partiti si interessino alle questioni rosetane perchè ad oggi ancora manca una quadratura del cerchio mentre la possibile data per le elezioni potrebbe essere quella tra maggio e giugno.

