CENTO MILIONI DI EURO PER IL RISTORO DEI DANNI DELLA NEVICATA E SISMA 2017

Emesso l'avviso pubblico per il ristoro dei danni sisma-neve del gennaio 2017. Un importante risultato visto che si sono Recuperate risorse ormai date per perse per i Comuni all'interno del Cratere: 100 milioni di euro in due annualità.