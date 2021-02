CARTECCHIO, STRADA DEI PARCHI RISPONDE A CAVALLARI: «LAVORI ENTRO MARZO, IL COMUNE ERA GIA' STATO AVVISATO». PERCHE' FARE FINTA DI NON SAPERE?

I lavori sui piloni della rampa di uscita della Teramo-mare a Cartecchio, in corrispondenza dell'uscita autostradale Teramo est, partiranno a breve. Ad annunciarlo, in una nota è a Strada dei Parchi spa che aveva già comunicato la notizia all'assessore comunale con delega alla protezione civile Giovanni Cavallari e al dirigente tecnico del Comune Remo Bernardi. Si tratta di un intervento di manutenzione conservativa sul viadotto già stato inserito, a novembre, nella programmazione dei lavori per il 2021. «La relativa progettazione è già stata iniziata e se ne prevede la conclusione entro marzo», assicura Strada dei Parchi. Strada dei Parchi risponde anche in merito ad eventuali problemi di sicurezza, escludendo qualsiasi pericolo. «Desideriamo confermare l'insussistenza di qualsivoglia problematica relativa alla staticità dell'opera», continua la società, «che è soggetta a monitoraggio costante, secondo la normativa: i distacchi riguardano, infatti, porzioni superficiali del calcestruzzo copriferro». Nei prossimi giorni «saranno eseguite verifiche di dettaglio sulla transitabilità, aventi a base di calcolo i carichi previsti dalle norme Ntc2018, più onerosi rispetto ai carichi del progetto originale dell'opera. A titolo di ulteriore, sovrabbondante cautela, nei giorni durante i quali saranno svolte le verifiche sarà interdetto il transito ai mezzi pesanti». La risposta di Strada dei Parchi è stata tempestiva e riportata sui quotidiani di oggi.

In pratica, il Comune ha fatto finta di non sapere che Strada dei Parchi stava per iniziare i lavori. Non si capisce come mai abbia assunto tale atteggiamento. Forse per far finta di aver denunciato un problema che non c'era dimostrando di essere "sul pezzo"? Strada dei Parchi ha sbuggiardato il settore tecnico e il vice sindaco Cavallari.