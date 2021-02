TRA FDI E LA LEGA, COSTANTINI SCEGLIE ED ENTRA NEL CARROCCIO

Tra Fdi e la Lega, il sindaco di Giulianova, come spiega il Messaggero, ha scelto la Lega. Proprio mentre nasce il nuovo Governo ieri sera Jwan Costantini, nel corso di una riunione di maggioranza, ha annunciato la decisione di aderire alla Lega. La notizia era nell'aria da tempo. Primo problema da risolvere per il sindaco il rapporto con i due consiglieri della Lega presenti in Consiglio comunale, Pietro Tribuiani e Gianni Mastrilli, i quali, in pratica da sempre sono all'opposizione della maggioranza retta da Costantini e che di recente hanno annunciato che resteranno all'opposizione e questo nonostante alcuni incontro con esponenti regionali del partito.