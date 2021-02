VIDEO / D'ERAMO: «COSTANTINI IN LEGA...PAGINA IMPORTANTE. GATTI ALLA CORTE DEI CONTI SOLO GOSSIP. MARSILIO DEVE SVOLGERE IL PROPRIO RUOLO»

E' un fatto politicamente importante che il sindaco Costantini abbia sposato il progetto della Lega. Oggi segnamo una pagina importante e credo che la Lega governerà con il suo sindaco una città importante come quella di Giulianova.

La Lega fa le scelte migliori per il proprio territorio, la Lega è il primo partito in Abruzzo, in Italia, ed abbiamo il dovere di far entrare le persone che vogliono far crescere il progetto di Salvini. Definire la Lega gattizzata sono questioni di un modo di fare politica che non appartiene alla Lega e neppure a me.

Svicola sulla questione della corte dei conti in scadenza a marzo, ruolo che molti identificano come possibile per Paolo Gatti: «Io sono amico da anni di Paolo Gatti - dice D'Eramo - direi una bugia se affermassi che in questo periodo non abbiamo ragionato, non c'è collegamento politico tra me e lui se non un'amicizia storica sempre rispettato.

E su Marsilio con il quale D'Eramo ha avuto un confronto politico nei giorni scorsi,dice: «Abbiamo un'attività che portiamo avanti dando il massimo anche con FDI. Abbiamo avuto uno scambio di idee tra me e Marsilio. La Regione Abruzzo deve trovare un'intesa con il nuovo governo ed ognuno svolga il proprio ruolo per potenziarlo».

ASCOLTA QUI E GUARDA SU R115 L'ON. LUIGI D'ERAMO