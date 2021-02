VIDEO / "STRAGE" DI ALBERI PER LA NEVE E IL GHIACCIO SERVE UN PIANO DEL VERDE

L'ondata di maltempo che ha imperversato in questo fine settimana, ha danneggiato tanti alberi in città. Per questo, occorre subito un piano del verde. Intanto, l'assessore Valdo Di Bonaventura ha incaricato lo studio degli alberi a due agronomi che sono già a lavoro.

ASCOLTA QUI E SU R115 DI BONAVENTURA