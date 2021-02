VIDEO / LUZII ATTACCA L'AMMINISTRAZIONE SUL PEF E SULL'OPERAZIONE TE.AM

Sulla Teramo Ambiente il Comune di Teramo ha perso solo tempo. A rimetterci nell’acquisto delle quote saranno i cittadini che dovranno pagare le decisioni dell'amministrazione con maggiori tributi. Il sindaco non ha mantenuto le promesse. E sul Pef, il consigliere di Italia Viva, Giovanni Luzii, ricorda che il Pef 2021 non è stato approvato.

