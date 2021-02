IL TERZO ABRUZZO: «COSTANTINI LA POLITICA E' UNA COSA SERIA»

Questa mossa rappresenta una mancanza di rispetto contro tutti gli elettori giuliesi che hanno voluto affidare la gestione del comune ad un sindaco che non fosse membro della Lega ed ora sono costretti ad avere un primo cittadino membro di un partito che non hanno voluto a capo della loro Città.

La politica è una cosa seria e non vi è posto per i camaleonti e gli arrivisti che in nome di una scalata privata al successo politico si prendono gioco del voto dei privati cittadini che in lui avevano riposto la propria fiducia.