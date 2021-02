CASO COSTANTINI ALLA LEGA, IL M5S: «IL SINDACO HA TROVATO POSTO NEL POLTRONIFICIO»

Abbiamo appreso che dopo tanto peregrinare e qualche porta sbattuta in faccia, il sindaco Jwan Costantini ha quasi certamente trovato ospitalità nel partito di Salvini. Siamo felici per Costantini, che finalmente ha realizzato la sua ambizione di trovare una collocazione ufficiale nel poltronificio del centrodestra abruzzese, basta che questo non avvenga svendendo a poco prezzo la nostra città, e i voti dei giuliesi, che ora si ritroverebbero leghisti a loro insaputa. Il MoVimento 5 Stelle è purtroppo fuori dal Consiglio Comunale di Giulianova, ma ci auguriamo che lo stesso Consiglio non legittimi tutto ciò rendendosi complice di questa aberrazione. Ricordiamo che nei comuni non si formano le maggioranze dopo le elezioni, come avviene in Parlamento; alle elezioni comunali il sindaco viene eletto con un simbolo e un progetto ben preciso, in questo caso civico, e contrapposto proprio a quello della Lega. Giulianova ne aveva viste tante, ma mai nessuno era arrivato a tanto, auspichiamo quindi le immediate dimissioni di Costantini per restituire ai cittadini giuliesi la loro dignità.



Ginesio Picchini, coordinatore m5s Giulianova