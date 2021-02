CONFERENZA STAMPA DALLE GRANDI OCCASIONI PER IL BATTESIMO DI COSTANTINI IN LEGA...MA CI POTREBBERO ESSERE DELLE SORPRESE

Conferenza stampa con battesimo, quello delle grandi occasioni per l'entrata in Lega del Sindaco di Giulianova. La convocazione recita: «Sabato 20 febbraio alle ore 11.00, presso l’hotel Cristallo sul Lungomare Zara n.73 a Giulianova, si terrà un conferenza stampa per ufficializzare l’ingresso del sindaco Jwan Costantini nel partito della Lega.



Interverranno all’incontro con i giornalisti Luigi D’Eramo coordinatore regionale Onorevole della Repubblica, Massimo Casanova europarlamentare, Emanuele Imprudente vice presidente Regione Abruzzo, Luca Danaschi responsabile organizzativo, Vincenzo D’Incecco capogruppo Regione Abruzzo, Pietro Quaresimale assessore regionale ed i consiglieri regionali Emiliano Di Matteo, Tony Di Gianvittorio e Simona Cardinali».

E' il caso di dire che non manca quasi nessuno...quasi pero' e per quella mattinata potrebbero esserci anche delle sorpresine...inaspettate per il sindaco di Giulianova.