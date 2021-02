L'ABRUZZO RESTA COM'ERA: TERAMO E L'AQUILA IN ARANCIONE, PESCARA E CHIETI IN ROSSO

L'Abruzzo resta in arancione come si attendeva anche il Governatore Marco Marsilio, che ieri aveva fornito i nuovi numeri di Rt alla vigilia della cabina di regia. Evitato dunque il ritorno in rosso che però resta per le zone di Pescara e Chieti.

E' il contenuto che riguarda più da vicino gli abruzzesi delle ordinanze emesse oggi dal ministro della Salute, Roberto Speranza.

In particolare, anche l'Umbria e la provincia autonoma di Bolzano rimangono in arancione. Le ordinanze riguardano soltanto il passaggio in arancione di Emilia Romagna, Molise e Campania. Tuttavia i governatori dell'Umbria e di Bolzano hanno autonomamente innalzato il livello di allerta al rosso per determinate aree dei loro territori, come la provincia di Perugia.