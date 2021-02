CITTA' BLINDATA E CONTESTATA PER IL PASSAGGIO DI COSTANTINI ALLA LEGA

Giulianova blindata oggi per l'ufficializzazione del sindaco alla Lega. Sarà bloccata via Guicciardini, dove si trova la sala conferenze dell'hotel Cristallo nella quale sarà presentata oggi, in conferenza stampa, l'adesione del sindaco Jwan Costantini alla Lega. La zona sarà presidiata da Digos, carabinieri e vigili urbani per assicurare l'ordine pubblico in quanto la città è stata tappezzata di manifesti con i quali, tra l'altro, si invita la cittadinanza a presentarsi alla conferenza «con tutto quello che fa più rumore».

Saranno presenti all'incontro con i giornalisti Luigi D'Eramo, coordinatore regionale e deputato, Massimo Casanova europarlamentare, Emanuele Imprudente, vice presidente Regione Abruzzo, Luca Danasch, responsabile organizzativo, Vincenzo D'Incecco, capogruppo Regione Abruzzo, Pietro Quaresimale, assessore regionale, e i consiglieri regionali Emiliano Di Matteo, Tony Di Gianvittorio e Simona Cardinali. Non invitati il capogruppo della Lega in Consiglio a Giulianova, Pietro Tribuinai e il consigliere Gianni Mastrilli. Fuori dovrebbe esserci la protesta degli anarchici. Molti saranno più fuori l'hoteln Cristallo che dentro per questo passaggio contestato e non compreso da cittadini ed ex sostenitori di Costantini, a quest'ultimo sarebbe stato promesso anche il posto da coordinatore provinciale mentre il suo vice dovrebbe essere il già "trombato" Emiliano Di Matteo.