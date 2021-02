IL VICESINDACO DI ATRI DOMENICO FELICIONE ADERISCE A FRATELLI D’ITALIA

"Accogliamo con entusiasmo l’adesione di Domenico Felicione a Fratelli d’Italia, che qualifica ulteriormente la presenza e il radicamento del nostro movimento politico in città e nel consiglio comunale” dichiara Marilena Rossi coordinatrice provinciale di FDI.

Ringrazio l’assessore Mimma Centorame, del capogruppo in consiglio comunale Francesco Filiani e il coordinatore comunale Michele Colleluori per aver lavorato e favorito l’ingresso nel partito del Vice Sindaco Felicione”.



“Ho maturato la decisione di abbracciare la squadra di Fratelli d’Italia – dichiara il vicesindaco di Atri, Domenico Felicione - con attenzione e grande senso di responsabilità. Con altri consiglieri comunali ci siamo avvicinati a questa realtà che ha dimostrato vicinanza, interesse e attenzione per il territorio atriano. Ho visto in loro, a partire dal Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, i giusti interlocutori per portare avanti un programma di crescita e sviluppo per la nostra città e dare una chance in più al nostro meraviglioso territorio per troppo tempo dimenticato. Ringrazio tutti i vertici regionali di FdI per l’accoglienza e la stima che hanno dimostrato nei miei riguardi. Sarà un percorso nuovo e impegnativo, ma sono certo che i risultati arriveranno per la nostra Atri e per i miei concittadini”.





L’incontro ha visto la presenza di tutti i vertici di Fratelli d’Italia: del Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, del membro dell’esecutivo nazionale di FDI Giandonato Morra, del coordinatore regionale di FDI Etel Sigismondi, della coordinatrice provinciale Marilena Rossi, del consigliere Provinciale Luca Frangioni, del vice presidente nazionale di Gioventù Nazionale e membro della direzione nazionale Francesco Di Giuseppe, del capogruppo di FDI in consiglio comunale Francesco Filiani, dell’assessore Mimma Centorame.