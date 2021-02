MANOLA DI PASQUALE: «FOCOLAIO AL MAZZINI, CENTRODESTRA SEMPRE PIU' INADEGUATO»

Nell’infinita e dolorosa storia di questa pandemia, avevamo sperato di poter affidare al passato il ricordo di un momento difficile, quello che vide l’ospedale di Teramo al centro di una serie di contagj che, oltre a preoccupare la cittadinanza e a paralizzare l’attività ospedaliera, mise in cattivissima luce tutta la nostra organizzazione sanitaria.

Quei focolai furono l’esempio di una cattiva organizzazione, forse anche lo specchio di una vera e propria disorganizzazione che favorì la diffusione del virus.

E fece bene, il Sindaco di Teramo, Gianguido D’Alberto, a denunciare il problema, chiedendo a gran voce il ripristino di una condizione di assoluta sicurezza.

La pandemia è scoppiata ormai un anno fa e, in queste ore, l’ospedale di Teramo si trova di nuovo al centro di un focolaio, che colpisce più aree e che, come nel primo caso, non può certo essere considerala frutto di una gestione attenta di tutte le prassi di sicurezza anti Covid.

Evidentemente, il management, così preso dalle passerelle mediatiche della vaccinazione, tanto da farne l’occasione anche per l’esibizione di assessori e consiglieri regionali, ha abbassato la soglia dei controlli, creando le condizioni per lo scoppio del nuovo focolaio ospedaliero.

È una situazione intollerabile, che impone soluzioni immediate, così come l’accertamento delle eventuali responsabilità . Troppa disattenzione in un momento così difficile e delicato . Le strutture sanitarie dovrebbero essere sicure e pronte A intervenire per curare la malattia non per provocarla. Si deve prendere atto che questo centro destra dimostra sempre più di essere inadeguato e incapace nella gestione dei problemi di questo difficile momento storico.

Manola Di Pasquale

Presidente PD Abruzzo