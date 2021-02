OGGI IL DEBUTTO DELLA LEGA E CONTROLEGA A GIULIANOVA

Lega e controlega a Giulianova. Nel primo consiglio comunale post ascesa al Carroccio del sindaco, la terza città della provincia scoprirà di avere due gruppi consiliari della Lega. Il primo, che si chiamerà “Lega Giulianova” sarà composto dal Sindaco e dai consiglieri comunali Matteo Carpineta (eletto nella lista "Giulianova in Movimento") e Giulio Garzarella (candidatosi nella lista "Jwan Costantini Sindaco").

La controlega è quella del capogruppo Pietro Tribuiani e del consigliere Gianni Mastrilli, ma conserveranno il nome del gruppo "Lega Salvini per l'Abruzzo", ma non avranno il diritto di parlare a nome del partito.