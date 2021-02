VIDEO / D'ERAMO: «COSTANTINI E' ESPRESSIONE DELLA LEGA, CHI NON RISPETTA LE DECISIONI DEL PARTITO E' FUORI»

«Il sindaco di Giulianova è espressione della Lega, la Lega a Giulianova è in maggioranza, non ci sono altre possiiblità di esprimersi fuori dalla Lega e chi non rispetta le decisioni del partito è fuori. L'autosospesnione non ha senso ( in riferimento a Mastrilli e Tribuiani), forse non si ha chiara la situazione». Lo ha detto oggi l'on. Luigi D'Eramo presente a Giulianova a sostegno del Sindaco.

Il consiglio comunale di Giulianova ha respinto, durante il consiglio, l'ordine del giorno presentato da Il Cittadino Governante relativo alla richiesta di dimissioni del sindaco Costantini. Hanno votato a favore i consiglieri de Il Cittadino Governante e gli esponenti della Lega per Salvini, Tribuiani e Mastrilli, contro tutti gli altri gruppi.

