LA LETTERA/ ...ED OGGI TORNA LA VERI' A GIULINOVA PER IL RAMPANTE COSTANTINI NON PER L'OSPEDALE

In verita’ non siamo dispiaciuti, ma un po’ in pena per lei e soprattutto per noi abruzzesi si!!

Non fosse altro perche’ la immaginiamo affaccendata ed un po’ preoccupata, per l’insistenza della

pandemia e per il fatto che in tutto questo, tra le tante difficolta’, ci tocca pure il primato negativo di

essere l’ultima, per vaccini eseguiti, tra le regioni d’Italia.

E lo siamo, in pena, anche per l’inevitabile scorta d’onore che spettera’ al Direttore Generale ed al

Direttore Sanitario della nostra ASL, che vengono distolti dalle proprie attivita’ e dai propri pensieri, che

certamente non mancano!!

Ma a tutto questo non possono esimersi, in primis il nostro Assessore Regionale alla Sanita’, perche’

devono portare avanti le onoreficienze battesimali dell’approdo leghista del Sindaco Costantini:

insomma, come quest’ultimo ci ha promesso deve dispiegarsi in tutta la sua magnificienza la filiera che

tanti vantaggi apportera’ alla nostra Citta’.

D’altronde per questo e’ stato fatto, come ci ha narrato il nostro giovane brillante, nonche’rampante

Primo Cittadino.

Ma noi non siamo dispiaciuti, o meglio siamo speranzosi, perche’ certamente qualcosa ci diranno,

altrimenti non si capirebbe il motivo dell’ennesima passerella: non si scomoderebbe per nulla

l’Assessore, ritornando dopo pochi mesi dall’ultima visita di settembre scorso.

E quindi immaginiamo che verranno a dirci quando riapriranno i reparti di Ortopedia e Chirurgia, quando

torneranno ad essere operative le Sale Operatorie e ci diranno i nostri Direttori, quando verranno

rimpiazzati gli ortopedici ed i chirurghi che nel corso degli ultimi anni sono andati in pensione e quando

avremo qualche anestesista in piu’ per poter programmare con minor affanno le attivita’.

E ci diranno anche quando torneranno ad essere Unita Operative Complesse (UOC) i nostri reparti di

Ortopedia e Chirurgia, cosi’ da poter riavere dei Primari, come d'altronde gli altri tre ospedali della

Provincia.

E forse ci diranno anche se e quando riavremo qualche reparto ormai dismesso e soprattutto se e quando

avremo del personale in piu’, per quel che riguarda medici, professionisti sanitari ed OSS, di cui vi e’ una

generale carenza.

D'altronde, come ci dice il Sindaco Costantini, da qualche tempo, da quando c’e’ lui al Comune, la ASL ha

fatto degli investimenti per riammodernare la struttura, in verita’ niente di che: alcuni lavori, vedi

percorso Covid del Pronto Soccorso si protraggono da alcuni mesi, che magari saranno pronti a fine

pandemia…………………………..

Noi vogliamo che sia chiara una cosa, non e’ piu’ sopportabile una simile presa in giro!!

Se ne stessero tutti a casa e non venissero a far inutili passerelle!!

Il nostro ospedale non puo’ essere piu’ un vuoto contenitore, su cui tra l’altro si fanno spese che poi

diventano inutili, se non si pensa di riempirlo di contenuti, se non si pensa ad una sua logica e dignitosa

definizione, dettata innanzitutto dalla collocazione strategica della nostra Citta’, posta in misura

equidistante tra Pescara e San Benedetto del Tronto, con un potenziale bacino di utenza tale da meritare

un ospedale di I livello e che nella stagione estiva raddoppia la sua popolazione.

Noi diciamo che e’ finito il tempo delle sfilate e dei selfie, e’ ora che si agisca e lo si faccia in fretta!!

MIRKO FALA’

DINO MACERA

ANTONIO MARCHETTI

GABRIELLA MINA

FLORIA SALVATORE