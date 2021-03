VIDEO / PALAZZO ADAMOLI, ULTIMO ATTO. TUTTO INIZIO' DALL'ASSESSORE DI PADOVA

Incassa oggi i meritati risultati di un procedimento avviato proprio da lei, l'assessore Stefania Di Padova che oggi si racconta soddisfatta dall'azione che pose in essere ad avvio del suo mandato.

Con una nota pervenuta nella serata di lunedì in Comune, la Regione Abruzzo ha autorizzato l'abbattimento della particella di propria pertinenza del palazzo Adamoli. «Così», si legge in una nota dell'amministrazione comunale, «anche in virtù della forte sollecitazione esercitata nei mesi passati dall'amministrazione comunale, viene rimosso l'ultimo freno che rallentava le procedure tecnico-burocratiche inerenti le attività propedeutiche alla realizzazione del progetto di riqualificazione funzionale del teatro romano».Secondo l'amministrazione «si tratta in sostanza del passaggio procedurale che consente il rafforzamento del percorso per entrare nella fase conclusiva della validazione del progetto definitivo e quindi procedere all'indizione della gara del primo stralcio dei lavori.

ASCOLTA SU R115 STEFANIA DI PADOVA