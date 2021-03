AMMINISTRATIVE RINVIATE, CAUSA COVID, AL 10 E 11 OTTOBRE

Manca solo l'ufficialità. Tra oggi e lunedì, il governo varerà un decreto per far slittare le elezioni regionali e comunali. L'aggressione delle varianti del Covid-19 che stanno colorando di rosso gran parte del Paese e il ritardo della campagna vaccinale, consigliano il rinvio del voto in molti Comuni che sarebbero dovuti andare alle urne tra il 15 aprile e il 15 giugno.

L'appuntamento più probabile del nuovo turno elettorale: il 10 e l'11 ottobre. Non è però escluso che le urne possano essere aperte il 3 o 4 ottobre o il 26 e 27 settembre. L'appuntamento elettorale riguarda oltre 20 milioni di elettori per 1.293 Comuni.

Sono 72 i comuni abruzzesi che andranno al voto per la nuova tornata delle amministrative: 24 in provincia di Chieti, 29 in provincia dell’Aquila, 11 a Pescara e 8 a Teramo.

In provincia di Teramo, sono 8 i comuni chiamati al voto e solo uno, Roseto, conta più di 15 mila abitanti. Sopra i 5 mila ci sono Castellalto e Bellante. Si tornerà a votare anche a Bisenti, dopo che, alle elezioni comunali svoltesi lo scorso settembre, non è stato raggiunto il quorum e il comune è stato commissariato. Urne aperte anche a Colonnella, Pietracamela, Cortino e Basciano.