VIDEO / TE.AM, COZZI AL SINDACO: «SULLA CESSIONE DELLE QUOTE NON CI SONO I DOCUMENTI»

Contesta l’operazione acquisto delle quote di Comir da parte del Comune di Teramo il consigliere comunale Mario Cozzi che ricorda al sindaco come tutto l’iter è ancora da avviare, a cominciare dal consiglio comunale, senza contare i progetti bloccati come il forno crematorio e il cimitero urbano.

