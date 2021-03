VIDEO / IL SINDACO VIETA IL CONSUMO DI CIBO E BEVANDE IN TUTTA LA CITTA' DI TERAMO DA DOMANI FINO AL 6 APRILE: «COSI COMBATTEREMO GLI ASSEMBRAMENTI»

Da domani, sabato 6 marzo, fino al 6 aprile a Teramo ci sarà il divieto assoluto di consumo di cibo e bevande in tutti gli spazi pubblici. Massima vigilanza sui distributori localizzati in città, visto che si continuano a riscontrare assembramenti ovunque, soprattutto nelle piazze. Il sindaco Gianguido D'Alberto: "Ci muoveremo nell'ottica della gradualità, se non c'è responsabilità, provvederemo a intensificare le restrizioni"