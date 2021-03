DPCM CONFUSO, IL SINDACO VERROCCHIO CHIEDE DELUCIDAZIONI AL PRESIDENTE MARSILIO

Tra l’ultimo Dpcm nazionale firmato da Draghi e l’ordinanza del presidente della Regione Abruzzo ci sono delle differenze, in particolare sull’apertura dei parrucchieri e delle scuole dell’infanzia e i nidi. Tra i sindaci a chiedere chiarezza c’è quello di Pineto, comune ‘rosso’.

Condizione che ha creato sulla popolazione dei comuni interessati da queste ulteriori restrizioni, che ricordiamo in provincia di Teramo riguardano 3 comuni costieri quali Roseto, Pineto e Silvi non poca confusione. Per questo motivo il sindaco di Pineto, Robert Verrocchio, chiede maggiore chiarezza “visto che il presidente Marsilio, parla di area costiera come di una zona non più definita rossa, ma nella quale ci sono maggiori restrizioni rispetto alle zone arancioni”. Il sindaco di Pineto Robert Verrocchio nel suo post su Facebook ha parlato di “disposizioni confuse, discordanti e a volte contraddittorie” .