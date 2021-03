HOTSPOT GRATUITI A TERAMO: ECCO DOVE SI TROVERA' LA CONNESSIONE

15mila euro al Comune di Teramo per installare hotspot gratuiti in città e per garantire connessione libera e gratuita. Gli spazi scelti sono: corso san Giorgio, corso de Michetti, piazza Orsini, piazza Sant'Agostino e piazza Martiri della Libertà. La notizia è stata resa nota dal Sindaco con l'assessore Sara Falini.

Il progetto non si ferma qui, il Comune vuole implementarlo con "Wifi Piazza Italia" in fase di definizione per fornire altre aree con nuovi hotspot (Colleatterrato basso, piazzale San Francesco e San Nicolò).