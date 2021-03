DIFESA DELLA COSTA: LA REGIONE ABRUZZO IMPEGNA 4,6 MILIONI DI EURO

Sono € 4.652.049 i fondi ulteriormente reperiti dalla Giunta Regionale che, coerentemente con quanto già fatto in passato, continua a rivolgere la propria prioritaria attenzione alla difficile lotta all’erosione e alla tutela delle proprie coste.

Infatti, con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2021, è stato disposto l’accreditamento dell’importo del Fondo di Solidarietà Europea (FSUE) sulla contabilità speciale della Regione, somme che saranno tutte impiegate entro il 6 aprile 2022.

“Questa amministrazione regionale, nonostante il periodo di difficoltà sanitaria, continua a dimostrare quanto sia vicina anche alle altre problematiche più sensibili che riguardano il nostro territorio e quanto continui a rispondere in maniera decisa e concreta alle criticità di esso. Contestualmente procedono le attività amministrative per gli altri interventi già programmati, che saranno ultimati prima dell’imminente stagione turistica”, ha dichiarato il Sottosegretario alla Presidenza della Regione Abruzzo, Umberto D’Annuntiis.

Di seguito nello specifico l’elenco degli interventi: