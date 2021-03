IL VICE SEGRETARIO NAZIONALE DELLA LEGA VISITA GIULIANOVA

Il sindaco Jwan Costantini ha ricevuto in Comune la visita istituzionale del vice segretario nazionale della Lega Andrea Crippa, accompagnato dal segretario regionale Luigi D’Eramo, dall’onorevole Antonio Zennaro, dagli assessori regionali Nicola Campitelli e Pietro Quaresimale, dai due vice segretari regionali Emiliano Di Matteo e Massimiliano Foschi e dai consiglieri regionali Toni Di Gianvittorio e Simona Cardinali.

Nel primo pomeriggio il vice segretario nazionale Crippa ha partecipato, insieme all’assessore regionale con delega al Demanio, Campitelli, con la presenza degli altri amministratori regionali e cittadini, ad un tavolo di confronto con gli operatori balneari dell’intera costa teramana, al fine di ascoltare le necessità della categoria e pianificare tutte le azioni da mettere in atto per arginare le problematiche che affliggono il settore.

Tra le esigenze che i rappresentanti delle realtà balneari costiere hanno presentato agli amministratori, ci sono state le modifiche condivise e le osservazioni da apportare al piano demaniale regionale e alle relative ordinanze.

“L’arrivo a Giulianova del vice segretario nazionale della Lega Crippa conferma l’interesse del partito verso la nostra città – dichiara il sindaco Jwan Costantini – e l’attenzione che pone verso le problematiche degli imprenditori come confermato dalla decisione di voler partecipare, assieme all’assessore regionale al Demanio Nicola Campitelli, alla riunione con gli imprenditori balneari della costa teramana, al fine di discutere delle necessarie modifiche da applicare al piano demaniale regionale. Motivo d’orgoglio la presenza dell’onorevole Antonio Zennaro, che nonostante gli innumerevoli impegni istituzionali, ha voluto essere presente all’incontro. Ringrazio e saluto l’onorevole Giuseppe Bellachioma che oggi non è potuto essere presente, ma ci saranno altre occasioni per poter condividere idee e progettualità”.