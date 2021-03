BLITZ DELLA POLIZIA LOCALE IN BORGHESE IN CENTRO, MULTATI IL CALYPSO E MACCHIATO 1

Stavano servendo da bere dopo le 16, contrariamente da quando previsto nell'ordinanza del Sindaco. E per questo motivo, sono stati sanzionati i titolari dei bar: Macchiato 1 in Circonavallazione Ragusa e il Calypso in piazza Martiri. A "scovare" i baristi a servire fuori orario sono stati gli agenti della Polizia Locale in borghese perchè si è verificato, che al passaggio dell' auto, i giovani non venivano serviti ma appena si allontanavano si violava l'ordinanza comunale.

«E' andata bene con i supermercati in centro che si sono adattati all'ordinanza. Non è stato cosi per quelli fuori il centro, come il Lidl, riferisce l'assessore Maurizio Verna - che forse avrebbe venduto la birra cosi come accertato dal controllo di gruppi di giovani al Parco Fluviale. Tutto sommato possiamo dire che le cose sono andate meglio di sabato scorso», conclude Verna.