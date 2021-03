VIDEO / VIA LONGO: UN ALTRO PROGETTO DA 15 MILIONI DI EURO, RIMARRANNO DUE PALAZZINE SU SEI, TORNERANNO AD ABITARCI 36 NUCLEI FAMILIARI E POI SI APRIRA' UN NUOVO BANDO

Saranno abbattute 4 palazzine su 6 di via Longo. Si darà cosi vita a due corpi distinti a memoria storica di quello che fu via Longo. E’ quanto annunciato oggi durante una conferenza stampa in Comune. Il progetto prevede anche una passerella che collegherà i palazzi con il centro, al progetto masterplan e con un sottopasso si andrà poi verso le scuole di via San Marino. Si ridarà una nuova dignità a tutto il contesto con una serie di spazi tutti nuovi per poter socializzare e godere al meglio della città. I tempi sono legati all’approvazione del bando e al punteggio che otterrà. Lo ha affermato l’assessore all’urbanistica Stefania Di Padova, con lei l'assessore Martina Maranella ha invece dichiarato: «Sarà un’isola nella città di Teramo la nuova via Longo con percorsi ciclopedonali. Il Comune conta di investire 15 milioni di euro nel progetto anche se il quadro economico è più alto. Ci saranno locali per le attività commerciali e da destinare alle associazioni culturali. Gli alloggi aumenteranno dagli attuali 96 a 98. Il Comune inizierà i lavori dalle due palazzine già sgomberate. Nelle palazzine nuove torneranno i 36 nuclei abitativi spostati e poi sarà aperto un nuovo bando».

ASCOLTA QUI MARTINA MARANELLA NELL'INTERVISTA SU R115

ASCOLTA QUI STEFANIA DI PADOVA NELL'INTERVISTA SU R115