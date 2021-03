VIDEO / DI BONAVENTURA: «LA CABINOVIA DEVE RIAPRIRE PER QUEST'ESTATE, E' LA MISSION DELLE ISTITUZIONI»

«Bisogna trovare una strada per parlare della nostra montagna in positivo. I sindaci si devono assumere la loro responsabilità. Questa è la mission delle istituzioni per il rilancio dei Prati di Tivo. La rioapertura della seggio-cabinovia deve essere un argomento scontato, e se non ripartirà ci saranno responsabilità personali, di tutti. L’impianto quest’estate dovrà essere funzionante». Lo ha detto il presidente della Provincia Diego Di Bonaventura durante il consiglio provinciale chiesto dalla minoranza che si è svolto in modalità on line.

