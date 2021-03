GARANZIA GIOVANI, AL VIA I CORSI FINANZIATI CON 1,2 MILIONI

“Sarà una misura mirata che consente i giovani ad accedere al mondo del lavoro, con una dote finanziaria di 1,2 milioni. Una risposta concreta alla crisi provocata dalla pandemia del coronavirus”

Così l’assessore alle Politiche del lavoro, Pietro Quaresimale, che a Pescara, nella sede della Regione di piazza Unione ha fatto il punto sulle misure attualmente operative del programma Garanzia Giovani. All’incontro presente anche il dirigente del Servizio Occupabilità, Renata Durante.

Il bando scadrà a gennaio 2022, ed è uno sviluppo del Progetto Garanzia giovani, rivolto ai cosiddetti neet, i ragazzi under 30 che non studiano e non lavorano, che hanno già partecipato alla misura e sono stati assunti, ma anche ai nuovi iscritti. Sarà infatti un bando volto al perfezionamento professionale, in quanto il piano formativo sarà concordato con i datori di lavoro, per percorsi mirati e non di base e generici, della durata che andrà dalle 40 alle 150 ore.

Durante fa un esempio: “saranno finanziati corsi per saper usare un saldatore per particolari lavorazioni, o per quello che riguarda un lavoro di segreteria, per saper fare le buste paga. In questo modo si favorirà l’incontro tra domanda e offerta”.