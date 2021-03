LA REGIONE ABRUZZO VUOLE VACCINARE TUTTI ENTRO SETTEMBRE, SIAMO TERZI IN ITALIA

Parte oggi la seconda fase del piano vaccinale in Abruzzo e mercoledi con l'avvio della vaccinazione a disabili e fragili. «La Regione Abruzzo con il presente piano intende assicurare l’accesso al vaccino, alla propria popolazione, entro il mese di settembre 20221 - ha detto l'assessore Nicoletta Verì durante la conferenza stampa - Il rispetto della data prevista è in ogni caso subordinato al regolare approvvigionamento delle dosi di vaccino ed alla disponibilità di personale sanitario integrativo rispetto a quello già operante presso le strutture vaccinali. Oltre 27 mila la popolazione fragile che sarà vaccinata nella asl teramana da mercoledi».

Le nostre Asl, le nostre strutture e il nostro assessore meritano un applauso. Qualcuno ci vedeva in ritardo abbiamo dimostrato nei fatti di essere all’altezza della situazione, siamo ora la terza regione per vaccinazione effettuate, anche se non è una stupida gara. Ci sono sono sistemi sanitari regionali, regioni più ricche e blasonate, e allora una volta tanto lasciateci dire che un piccolo e ciancicato Abruzzo sa dire la sua e sa rispondere ai diritti di salute”. Così il presidente della Regione, Marco Marsilio, nella conferenza stampa di presentazione del piano vaccinale in Abruzzo a palazzo Silone a L’Aquila.

L'Abruzzo è tra le prime regioni in Italia (86,5%) contro la media nazionale (81,9%). Oggi, 22 Marzo, sono state somministrate 175.170 dosi somministrate.