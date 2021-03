DIFENSORE CIVICO, NON C'E' ACCORDO IN MAGGIORANZA SULLA NOMINA DI MORRA

Consiglio regionale in tensione oggi per colpa della nomina di Giandonato Morra, di Fratelli d'Italia, ex assessore regionale ai Trasporti ed ex candidato sindaco alle ultime elezioni teramane che dovrebbe essere nominato quale frutto di un accordo con Fdi, il partito del presidente Marsilio. Il problema nasce dalla doppia graduatoria stilata dalla Regione: nella prima, che poi è stata annullata, non figurava il nome di Morra che ha presentato domanda solo successivamente ed è stato inserito nel secondo elenco dopo che il teramano Sandro Mariani ha fatto riaprire i termini appoggiando questa sua nomina. Un caso che sarà risolto oggi, durante l'assise regionale. Anche se, una parte della maggioranza non vuole Morra in questa nomina.