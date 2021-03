A TERAMO ARRIVANO GLI INCENTIVI PER CHI VUOLE FARE IMPRESA

Come amministrazione comunale siamo quotidianamente a lavoro per essere pronti al momento della ripartenza: abbiamo già predisposto un piano di agevolazioni per le attività in essere, così come già fatto nei mesi trascorsi soprattutto con l'abbattimento della TARI e del Cosp, sono previsti incentivi per chi vorrà fare impresa; procede la pianificazione di eventi, nel rispetto della normativa Covid, tesi a valorizzare e far conoscere ancor di più la nostra Teramo, anche attraverso la pratica di attività sportiva, il tutto in linea con le indicazioni governative.