VIDEO / PEPE: «LA GIUNTA REGIONALE DIMENTICA GLI ALLEVATORI ABRUZZESI»

“Incredibile! In questa stagione di estrema difficoltà economica, sociale e di settore il Governatore romano Marsilio e l’Assessore Imprudente dimenticano oltre 1.500 aziende del settore zootecnico. Settore già provato dalla crisi pandemica, dalla crisi del comparto e dalle difficoltà post sisma” dichiara l’ex Assessore Regionale all’Agricoltura, Dino Pepe.

“La Giunta di centrodestra dimentica infatti di stanziare, nel bilancio di previsione, oltre 800 mila euro per la preziosa e professionale assistenza tecnica curata dagli operatori dell’Associazione Regionale Allevatori” prosegue Pepe. “E così la Regione Abruzzo ha chiesto la proroga del programma alla Comunità Europea, ma ha scordato di prevedere nel proprio bilancio le risorse necessarie!”.



“Negli ultimi anni le risorse sono state sempre previste per sostenere il settore della zootecnia e i 42 operatori che continuano a lavorare con dedizione e professionalità nonostante le difficoltà e gli stipendi arretrati” conclude il Vice Capogruppo Regionale del Partito Democratico. “Marsilio e Imprudente invece hanno concesso milioni al Napoli Calcio e dimenticato oltre 1.500 allevatori abruzzesi...concretizzando quello che per loro significa veramente lo slogan: “Prima gli Abruzzesi”!”.

ASCOLTA QUI DINO PEPE