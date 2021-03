D'ANNUNTIIS SALUTA FORZA ITALIA E SE NE VA IN FRATELLI D'ITALIA

Continua la disapora azzurra. Forza Italia perde un altro eletto, Il sottosegretario di Giunta regionale, Umberto D’Annuntiis, pronto ad annunciare domani in conferenza stampa il suo ingresso in Fratelli d’Italia, lo stesso partito del presidente della Regione, Marco Marsilio. Per ufficializzare il grande passo, che in realtà era nell'aria da tempo, D'Annuntissi ha scelto Corropoli, ovvero la cittadina vibratiana che l'aveva visto Sindaco.