RACCOLTA VIVERI PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA', LA LEGA GIOVANI ORGANIZZA UN BANCHETTO AL CONAD DI VIA CONA

Abbiamo organizzato per la seconda edizione - scrivono in un comunicato il Coordinatore Lega Giovani Provinciale Federico Montebello e quello Teramo Marco Simoni - una raccolta viveri per le famiglie in difficoltà. Il momento che la nostra provincia sta vivendo è un momento difficile, per questo dobbiamo ripartire dalla solidarietà. Saremo presenti con un banchetto di raccolta Sabato 27 e Domenica 28 dalle 19 alle 13 e dalle 15.30 alle 20.30 nel punto GDO CONAD di Teramo in via Cona 106. Tutto il ricavato verrà consegnato alla Caritas che assiste da sempre le famiglie bisognose in città". "Sono in molti a subire duramente il contraccolpo di questa crisi pandemica, e che saranno costretti ad affrontare una Pasqua non semplice. Visto il grande successo della raccolta organizzata a Natale, abbiamo voluto replicare con la speranza di raddoppiare i 30 pacchi viveri consegnati nel dicembre scorso. Basta un pacco di pasta, un po' di scatolame, un uovo di pasqua per i più piccoli: un pensiero che si può trasformare in un sorriso. Aiutaci ad aiutare"