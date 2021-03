FORZA ITALIA RACCOGLIE FONDI PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'

In vista delle festività Pasquali, il Coordinamento Regionale di Forza Italia Giovani Abruzzo, unitamente agli altri coordinamenti provinciali ed in modo particolare con il Coordinamento Provinciale di Forza Italia Giovani Teramo, ha deciso di organizzare una raccolta fondi per aiutare le famiglie della nostra Regione in difficoltà in questo periodo di pandemia. Con tale raccolta, acquisteremo, tramite l’aiuto di associazioni di beneficienza, uova e colombe da distribuire a chi ne ha bisogno. Siamo consapevoli che il Paese sta vivendo momenti difficili, e alcuni più di tutti, stanno soffrendo per problemi economici e sociali. L’obiettivo della nostra raccolta è proprio quello di aiutare chi è in maggiore difficoltà, per permettere a tutti di vivere una Pasqua di gioia e allegria. Confidiamo nel vostro aiuto e vi invitiamo a fare la vostra parte insieme a noi.

E' possibile fare la donazione attraverso il seguente link https://paypal.me/pools/c/8y01eweN2I o puoi contattarci attraverso le nostre pagine:



Facebook: FORZA ITALIA GIOVANI ABRUZZO

FORZA ITALIA GIOVANI TERAMO

Instagram: figiovani_abruzzo

figiovani_teramo