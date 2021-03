MARIANI RINGRAZIA IL CENTRODESTRA: «ALL'IZS ORA ABBIAMO UN PRESIDENTE MOLISANO»

“Voglio fare i miei più sentiti complimenti alla maggioranza di centrodestra che guida l’Abruzzo che dopo averci regalato un Governatore romano è riuscita a fare eleggere, dopo oltre 30 anni, anche un Presidente molisano per il CdA dell’IZS “Caporale” di Teramo, l’Avvocato di Venafro Alfonso Cantone, confermando come ormai il nostro povero Abruzzo, da quando ci sono loro al comando, sia stato ridotto a terra di conquista politica e non”. Questo l’ironico augurio del Capogruppo di “Abruzzo in Comune” Sandro Mariani dopo l’ennesima nomina di un “non abruzzese” alla guida di un importante ente nella nostra regione.

“Evidentemente in Abruzzo non c’era una figura all’altezza, un professionista, perché no proprio un veterinario tanto meritevole di ricoprire un ruolo così importante in una realtà come l’Istituto Zooprofilattico “Caporale” da sempre fiore all’occhiello per questa regione ed autentico vanto a livello nazionale ed internazionale per il teramano” prosegue Mariani. “La verità purtroppo è un’altra: ancora una volta l’estrema litigiosità di questa maggioranza, il suo attaccamento agli incarichi ed alle poltrone, l’incapacità di fare sintesi per il bene del territorio hanno prevalso sugli interessi degli abruzzesi! Che altro dire?! In bocca al lupo al neo-eletto Presidente, l’Avvocato Alfonso Cantone, gli auguro che almeno lui riesca, in questo suo prestigioso ruolo, a fare gli interessi del nostro Abruzzo”.