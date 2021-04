SI TORNA A SCUOLA DAL 7 APRILE, IN PRESENZA AL 50% ANCHE LE SUPERIORI

Riapriranno in Abruzzo, dal 7 di aprile tutte le scuole ed anche le superiori ma al 50%. Oggi riunione operativa per coordinare il tutto con l’ufficio scolastico regionale. Saranno svolti anche screening di massa con tutta la popolazione studentesca. Lo ha confermato l'assessore regionale all'istruzione Pietro Quaresimale. Gli istituti sono già in movimento per ridefinire entrate ed uscite a scuola, soprattutto per le Superiori e si sta rimettendo in moto anche la macchina dei trasporti. Ci siamo, dunque, anche alla luce del fatto che l'Abruzzo rimarrà arancione tutto il mese di aprile. Lo scopo è tornare in presenza fino alla fine dell'anno scolastico: nei primi giorni di giugno.