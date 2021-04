QUANDO RIAPRIRA' IL PONTE SUL LUNGOFIUME INTERROTTO TRA IL VEZZOLA E IL TORDINO? SI PRETENDONO RISPOSTE DAL COMUNE

Protestano gli amanti della corsa e non sono diaposti ad attendere i tempi del Comune che ha chiuso il ponte ciclopedonale del parco fluviale del Vezzola, quello tra l’ex Tiro a segno e il tribunale nei giorni scorsi. Il lungofiume è interrotto nel lato dal Vezzola a quello del Tordino.



L'assessorato alle manutenzioni, lo ha chiuso per scarsa manutenzione nel corso degli anni ha determinato uno stato di pericolo visto che occorre un rinforzo delle pile portanti del ponte. Al momento non è possibile indicare i tempi di riapertura dell’attraversamento ma i cittadini pretendono risposte immediate del Comune essendo quella, una zona strategica per gli amanti dello sport.