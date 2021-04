RIPASCIMENTO DELLE SPIAGGE, L'ASSESSORE IMPRUDENTE INCONTRA IL SINDACO COSTANTINI E L'ASSESSORE MARCONI





Il sindaco Costantini ed il vice sindaco del Comune di Tortoreto Marconi incontrano il vice presidente della Regione Imprudente sulla tematica del ripascimento delle spiagge



Il primo cittadino: “le zone di prelievo non sono quelle di inseminazione. Noi pronti ad un tavolo di confronto con il comparto pesca”





Questa mattina il sindaco Jwan Costantini , insieme al vice sindaco Francesco Marconi e del consigliere delegato alla Pesca Marino Di Domenico del Comune di Tortoreto, ha incontrato il vice presidente della Regione Abruzzo Emanuele Imprudente, per confrontarsi sul tema del ripascimento delle spiagge e l’individuazione delle zone di prelievo della sabbia.



“Dopo un’attenta ed approfondita valutazione ci siamo resi conto che le zone di prelievo non sono quelle di inseminazione, come erroneamente riportato da alcuni organi di stampa – dichiara il sindaco Costantini - siamo pronti ad un incontro con tutte le categorie interessate al fine di fornire riposte e approfondimenti esaustivi che interessano un importante tematica di rilievo ambientale, vitale soprattutto per il comparto della pesca”.