VIDEO / L'ORDINANZA DEL SINDACO NON VERRA' PROROGATA, MA IL COMUNE PENSA DI AUTORIZZARE TAVOLINI PER QUATTRO PERSONE

Ci sono attività di somministrazione che registrano sanzioni più di altre, dice l’assessore Antonio Filipponi e su questo occorre lavorare in collaborazione con i bar. Ci sono attività di somministrazione che registrano sanzioni più di altre, dice l’assessore Antonio Filipponi e su questo occorre lavorare in collaborazione con i bar.

"Come amministrazione osserviamo che non si puo’ fare somministrazione sul posto perchè c’è un rischio sanitario”. Il 20 aprile scadrà la proroga dell’ordinanza del Sindaco e quasi certamente non sarà prorogata. Vorremo permettere alle attività e ai dehors di rimanere aperti anche in zona arancione. Si studia di riaprire all’esterno con tavoli quattro per quattro e ben distanziati per consumare quasi come era prima.